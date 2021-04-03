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14:03 03.04.2021

Боррель приветствовал снятие с сотрудников Международного уголовного суда санкций, введенных Трампом

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Боррель приветствовал снятие с сотрудников Международного уголовного суда санкций, введенных Трампом

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель приветствовал отмену администрацией США санкций против прокурора и еще одного сотрудника Международного уголовного суда (МУС).

"Этот важный шаг подчеркивает приверженность США международной системе, основанной на правилах. МУС играет важную роль в отправлении правосудия по некоторым из самых ужасных преступлений в мире", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространённом в Брюсселе в субботу.

По словам Борреля, "защита беспристрастности и судебной независимости МУС имеет первостепенное значение для его эффективности и надлежащего функционирования".

Он заверил, что Европейский союз "непоколебимо поддерживает универсальность Римского статута и МУС". Глава европейской дипломатии заявил, что ЕС будет вместе со всеми партнерами "защищать суд от попыток, направленных на воспрепятствование отправлению правосудия и подрыв международной системы уголовного правосудия".

В пятницу госдеп США сообщил, что американская администрация приняла решение отменить введенные экс-президентом Дональдом Трампом санкции против ряда сотрудников МУС.

В нем отмечается, что в результате санкции снимаются с прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя одного из подразделений суда Факисо Мочочоко.

Теги: #боррелль #сша #ес
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