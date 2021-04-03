События

13:23 03.04.2021

В Латвии и Эстонии снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии отмечено минимальное число смертей за год

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В Латвии и Эстонии снизился суточный прирост заболевших COVID-19, в Латвии отмечено минимальное число смертей за год

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 1783 случая заражения коронавирусом, из них в Эстонии - 519, в Литве - 985, в Латвии - 279 новых случаев.

В Эстонии за минувшие сутки умерли девять пациентов с COVID-19, сообщил в субботу департамент здоровья. Всего от коронавируса скончались 923 человека.

С начала пандемии в Эстонии выявлено 108 937 случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 901 новый случай.

Отмечается, что средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составила 1 122 случаев. Доля первичных позитивных результатов составляет в среднем 18,6% от взятых за две недели проб.

Введена как минимум одна доза вакцины у 214 921 человек (16, 172% от численности населения), курс вакцинации завершили 68 025 человек (5 119%).

Как и в прошлом году, в Эстонии из-за пандемии коронавируса отменен пасхальный крестный ход. Западные христиане 2 апреля отметили Страстную пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда верующие вспоминают страдания и смерть Христа. Второй год подряд в этот день богослужения проходили за закрытыми дверями. Люди могли посмотреть трансляции служб через интернет или же прийти в храм на индивидуальную молитву.

За минувшие сутки в Литве от коронавируса скончались семь человек, сообщает в субботу новостной портал Delfi.ru.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 364 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

Накануне в Литве было зафиксировано 810 новых случаев COVID-19.

В Латвии за прошедшие сутки умер один человек, заболевший коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Отмечается, что столь низкой смертности среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось с прошлого года. Последний раз один человек с коронавирусом умер 7 ноября, а 22 ноября - ни одного. Всего в стране на данный момент умерли 1923 заразившихся COVID-19.

С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлен у 103 867 человек. Накануне за сутки было зарегистрировано 587 новых случаев коронавируса.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 352,2.

В Латвии в субботу начинают работу центры массовой вакцинации. Как отмечает Национальная служба здравоохранения, в пятницу темп вакцинации от COVID-19 в стране значительно замедлился - прививки, первую дозу вакцины, получили 482 человека. При этом в течение недели в среднем прививалось по 4000 человек в день.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от COVID-19 в Латвии получили 118 979 человек, обе дозы - 24 821 человек.

Теги: #коронавирус #балтия
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