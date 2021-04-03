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13:17 03.04.2021

"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь

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"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь

С 9 апреля "Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, который был анонсирован в перечне изменений к новому расписанию.

Из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает Департамент информационной политики и связей с общественностью "Укрзализныци".

"Укрзализныця" назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполняемости - если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным.

Теги: #укрзализныця
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