Пограничники летом примут участие в украинско-британских учениях "Cossack mace – 2021"

Государственная пограничная служба Украины летом 2021 года примет участие в украинско-британских учениях "Cossack mace – 2021" (Козак Мейс), которые планируются провести на базе одного из учебных центров Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, "Cossack mace – 2021"должны улучшить совместимость между военными формированиями Великобритании и Украины.

Так, в рамках этого международного проекта предполагается совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня. Обучение позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.

"С 29 марта по 2 апреля пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений, которая проходила на базе межвидового центра подготовки подразделений Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

Также обучение позволит имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС (АТО).