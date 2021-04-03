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10:55 03.04.2021

ГБР открыло уголовное производство о госизмене Медведчука и Козака, сообщает депутат Гончаренко

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ГБР открыло уголовное производство о госизмене Медведчука и Козака, сообщает депутат Гончаренко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство о государственной измене народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака (фракция "ОПЗЖ"), сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность").

"Такую информацию я получил от Офиса генпрокурора в ответ на мое заявление о совершении действий Медведчуком и Козаком, подпадающих под статью 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Мое заявление приобщили к материалам уголовного производства, которое уже ведется Государственным бюро расследований", - написал Гончарук в своем Telegram-канале, приложив скрин письма за подписью первого замгенпрокурора Романа Говды.

Нардеп напомнил, что его заявление "касается высказываний Медведчука (в том числе в сочетании с действиями, совершенными его однопартийцем Тарасом Козаком) в интервью российскому пропагандистской телеканала RT". "Там Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", - написал Гончаренко.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных санкциях против нардепа Тараса Козака, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – "112 Украина", Newsone и ZIK, связанных с одним из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также связанных с ними компаний, из-за финансирования ими терроризма, 20 февраля президент Украины указом ввел его в действие.

Теги: #гбр #медведчук #гончаренко #санкции #козак
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