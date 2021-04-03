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10:27 03.04.2021

Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

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Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

В Киеве коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 2053 человек, умерли 50 больных, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом и госпитализированных в столице стремительно увеличивается. 2053 инфицированных обнаружили в городе прошедшие сутки. Умерли 50 человек. Всего за период пандемии в Киеве 3545 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 166 658", - написал в своем Telegram-канале.

Среди заболевших: 1069 женщин в возрасте от 18 до 99 лет и 75 девочек от семи месяцев до 17 лет. А также 841 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет и 68 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 240 больных коронавирусом. А также 394 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. То есть, всего в стационары медучреждений в сутки попали 634 человека.

Выздоровели прошедшие сутки в Киеве 696 человек. Всего коронавирус преодолели 107 484 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 812, в Деснянском - 384 и в Голосеевском районе - 195 случаев.

Источник: http://kiev.klichko.org/news/?id=5396

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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