События

10:18 03.04.2021

В Алматы ослаблен карантин по COVID-19, несмотря на рекордный рост заболеваемости

2 мин читать
В Алматы ослаблен карантин по COVID-19, несмотря на рекордный рост заболеваемости

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин внес изменения в постановление об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

В частности, постановлением, вступившим в силу с 3 апреля, разрешена работа торгово-развлекательных центров и торговых домов в будние дни с 10:00 до 22:00, с запретом работы в выходные дни, работа объектов общественного питания в будни с 7:00 до 22:00 с заполняемостью не более 50%, в выходные дни только на летних площадках.

Также документом разрешена работа по субботам открытых рынков (продуктовых и универсальных), а также крытых продовольственных. Крытые непродовольственные рынки будут работать только в будни.

Продуктовые магазины, минимаркеты, зоомагазины могут работать с 6:00 до 00:00.

Парикмахерские и салоны красоты - по записи.

Разрешены также дежурные классы с 1 по 5 классы включительно, 9 и 11 (12) классах с количеством детей до 15 человек по заявлению родителей и обучение в традиционном формате школ с контингентом до 300 учащихся с комплектацией классов до 15 человек.

Алматы с населением свыше 1,9 млн человек с 10 марта находится в "красной" зоне (высокого риска) по темпам распространения COVID-19. За последние сутки в городе было зарегистрировано 647 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в Алматы выявлено 35840 случаев COVID-19.

По оценкам медиков и властей города, высокий прирост заражений COVID-19 в Алматы вызван "британским" и "южноафриканским" штаммами.

Теги: #коронавирус #казахстан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:27 03.04.2021
Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

09:48 03.04.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 130 млн, число жертв - 2,83 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 130 млн, число жертв - 2,83 млн - университет Хопкинса

08:35 03.04.2021
В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 20 341 новый случай инфицирования COVID-19 – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 20 341 новый случай инфицирования COVID-19 – Степанов

03:01 03.04.2021
На Буковине выявлено 360 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 360 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

02:02 03.04.2021
Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

23:50 02.04.2021
Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США достигло почти 270 тыс

Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США достигло почти 270 тыс

22:26 02.04.2021
Противодействовать пандемии коронавируса возможно только совместными усилиями - Разумков

Противодействовать пандемии коронавируса возможно только совместными усилиями - Разумков

20:56 02.04.2021
Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

20:03 02.04.2021
Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

19:54 02.04.2021
В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: в Киеве за сутки 2053 новых больных коронавирусом, умерли 50 человек

В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 20 341 новый случай инфицирования COVID-19 – Степанов

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

У постпреда президента Украины в Крыму осудили «преследование главного редактора газеты Qırım» - СМИ

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

С начала текущих суток российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали- штаб ООС

В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе один человек погиб, двое пострадали – ГСЧС

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления в интернете о продаже спецпропусков

США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

Данилов анонсировал предстоящий указ Зеленского о вакцинации населения

Нормандский формат может быть изменён за счёт участия США – Резников

Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

Совершивший наезд на полицейских у Капитолия в Вашингтоне скончался - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА