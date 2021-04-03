С начала текущих суток российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали- штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«По состоянию на 7:00 утра 3 апреля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов », - сказано в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

За прошедшие сутки, 02 апреля, Зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

«За прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а возле Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществившего обстрел из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в поселка Опытное - еще и с противотанкового ракетного комплекса ... Вследствие вражеских обстрелов , двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь », - отметили в штабе ООС.

В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.

«Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», - подытожили в штабе ООС.