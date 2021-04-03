События

08:19 03.04.2021

С начала текущих суток российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали- штаб ООС

2 мин читать
С начала текущих суток российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали- штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«По состоянию на 7:00 утра 3 апреля обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов », - сказано в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

За прошедшие сутки, 02 апреля, Зафиксировано 21 нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

«За прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а возле Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществившего обстрел из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а в поселка Опытное - еще и с противотанкового ракетного комплекса ... Вследствие вражеских обстрелов , двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь », - отметили в штабе ООС.

В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получило осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно проинформировала СММ ОБСЕ.

«Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #украина #донбасс #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:51 03.04.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:35 03.04.2021
В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 20 341 новый случай инфицирования COVID-19 – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 20 341 новый случай инфицирования COVID-19 – Степанов

07:45 03.04.2021
В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе один человек погиб, двое пострадали – ГСЧС

В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе один человек погиб, двое пострадали – ГСЧС

06:04 03.04.2021
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления в интернете о продаже спецпропусков

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления в интернете о продаже спецпропусков

03:01 03.04.2021
На Буковине выявлено 360 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 360 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

02:02 03.04.2021
Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

00:26 03.04.2021
Данилов анонсировал предстоящий указ Зеленского о вакцинации населения

Данилов анонсировал предстоящий указ Зеленского о вакцинации населения

00:02 03.04.2021
Нормандский формат может быть изменён за счёт участия США – Резников

Нормандский формат может быть изменён за счёт участия США – Резников

22:26 02.04.2021
Противодействовать пандемии коронавируса возможно только совместными усилиями - Разумков

Противодействовать пандемии коронавируса возможно только совместными усилиями - Разумков

22:11 02.04.2021
Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировали новый антирекорд - 20 341 новый случай инфицирования COVID-19 – Степанов

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

В Киевской области с 5 апреля усиливают карантинные ограничения - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США достигло почти 270 тыс

Совершивший наезд на полицейских у Капитолия в Вашингтоне скончался - СМИ

Глава НБУ подтвердил приоритет защиты национализации ПриватБанка и возврата средств обанкротившихся банков

Мужчина с ножом врезался в полицейскую машину на въезде в вашингтонский Капитолий

СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине – Баканов

Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины - Белый дом

Экс-глава правления Правэкс-банка Кириченко покинул набсовет Ощадбанка

Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА