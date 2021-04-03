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06:04 03.04.2021

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления в интернете о продаже спецпропусков

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Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в полицию из-за объявления в интернете о продаже спецпропусков

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Национальной полиции из-за объявления о продаже в сети Интернет спецпропусков для проезда в общественном транспорте, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня началась выдача спецпропусков на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети Интернет начали появляться объявления об их продаже. В Департаменте подчеркнули, что спецпропуска бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города - это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.», - подчеркнули в КГГА.

Теги: #киев #кгга #украина #спецпропуска
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