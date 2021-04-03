США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, генсек Совета нацбезопасности Японии Сигэру Китамура и глава управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Со Хун договорились о согласованном подходе к КНДР, сообщил Белый дом.

"Советники по национальной безопасности поделились своими опасениями по поводу ядерной и баллистической ракетной программ Северной Кореи и подтвердили свою приверженность решению проблем денуклеаризации путем согласованного трехстороннего сотрудничества", - говорится в сообщении по итогам встречи трех чиновников в США.

Белый дом отметил, что целью трехсторонней встречи было "проведение консультации по пересмотру Соединенными Штатами своей политики в отношении Северной Кореи и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, включая Индо-Тихоокеанскую безопасность".

Стороны согласились с важностью выполнения всеми сторонами, "включая Северную Корею, соответствующих резолюций СБ ООН, предотвращения распространения и сотрудничества в целях укрепления сдерживания и поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове".

Соединенные Штаты подтвердили союзнические обязательства перед Южной Кореей и Японией, которые в свою очередь подчеркнули важность двусторонних связей и трехстороннего сотрудничества для обеспечения безопасности в регионе и всем мире, отметил Белый дом.

Были также затронуты вопросы взаимодействия по таким проблемам, как борьба с COVID-19 и предотвращение будущих пандемий, изменение климата и ситуация в Мьянме.

Перед встречей представитель Белого дома сказал журналистам, что Вашингтон планирует "обсудить все аспекты политики Северной Кореи", в том числе недавние ракетные пуски КНДР, масштабы заражения коронавирусом в Северной Корее, а также отношения между Пхеньяном и его главным союзником Китаем.

По словам чиновника, главная цель - "обеспечить глубокое, общее понимание того, что происходит на Корейском полуострове, в Северной Корее".

Он отметил, что "на завершающей стадии находится обзор политики США в отношении КНДР".