События

04:46 03.04.2021

США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

2 мин читать
США, Япония и Южная Корея подтвердили готовность к согласованию позиций по КНДР - Белый дом

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, генсек Совета нацбезопасности Японии Сигэру Китамура и глава управления нацбезопасности при президенте Южной Кореи Со Хун договорились о согласованном подходе к КНДР, сообщил Белый дом.

"Советники по национальной безопасности поделились своими опасениями по поводу ядерной и баллистической ракетной программ Северной Кореи и подтвердили свою приверженность решению проблем денуклеаризации путем согласованного трехстороннего сотрудничества", - говорится в сообщении по итогам встречи трех чиновников в США.

Белый дом отметил, что целью трехсторонней встречи было "проведение консультации по пересмотру Соединенными Штатами своей политики в отношении Северной Кореи и обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, включая Индо-Тихоокеанскую безопасность".

Стороны согласились с важностью выполнения всеми сторонами, "включая Северную Корею, соответствующих резолюций СБ ООН, предотвращения распространения и сотрудничества в целях укрепления сдерживания и поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове".

Соединенные Штаты подтвердили союзнические обязательства перед Южной Кореей и Японией, которые в свою очередь подчеркнули важность двусторонних связей и трехстороннего сотрудничества для обеспечения безопасности в регионе и всем мире, отметил Белый дом.

Были также затронуты вопросы взаимодействия по таким проблемам, как борьба с COVID-19 и предотвращение будущих пандемий, изменение климата и ситуация в Мьянме.

Перед встречей представитель Белого дома сказал журналистам, что Вашингтон планирует "обсудить все аспекты политики Северной Кореи", в том числе недавние ракетные пуски КНДР, масштабы заражения коронавирусом в Северной Корее, а также отношения между Пхеньяном и его главным союзником Китаем.

По словам чиновника, главная цель - "обеспечить глубокое, общее понимание того, что происходит на Корейском полуострове, в Северной Корее".

Он отметил, что "на завершающей стадии находится обзор политики США в отношении КНДР".

Теги: #япония #сша #кндр #южкорея
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:02 03.04.2021
Нормандский формат может быть изменён за счёт участия США – Резников

Нормандский формат может быть изменён за счёт участия США – Резников

23:50 02.04.2021
Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США достигло почти 270 тыс

Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США достигло почти 270 тыс

21:57 02.04.2021
Совершивший наезд на полицейских у Капитолия в Вашингтоне скончался - СМИ

Совершивший наезд на полицейских у Капитолия в Вашингтоне скончался - СМИ

21:14 02.04.2021
Мужчина с ножом врезался в полицейскую машину на въезде в вашингтонский Капитолий

Мужчина с ножом врезался в полицейскую машину на въезде в вашингтонский Капитолий

20:56 02.04.2021
Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

20:32 02.04.2021
Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

20:23 02.04.2021
США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины - Белый дом

США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины - Белый дом

20:03 02.04.2021
Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

20:01 02.04.2021
Зеленский: в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию

Зеленский: в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина - братья по оружию

19:45 02.04.2021
США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но проведут неофициальные консультации - источник

США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но проведут неофициальные консультации - источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

В Киевской области с 5 апреля усиливают карантинные ограничения - ОГА

США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине выявлено 360 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Президент ФРГ призвал граждан настроиться на жесткие ограничения в свете пандемии коронавируса

Данилов анонсировал предстоящий указ Зеленского о вакцинации населения

Противодействовать пандемии коронавируса возможно только совместными усилиями - Разумков

Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

Глава НБУ подтвердил приоритет защиты национализации ПриватБанка и возврата средств обанкротившихся банков

СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине – Баканов

Экс-глава правления Правэкс-банка Кириченко покинул набсовет Ощадбанка

В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА