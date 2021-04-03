На Буковине выявлено 360 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 360 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровел 261 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в пятницу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 02 апреля, выздоровел 261 человек, 50 388 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 71 112 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 401 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/