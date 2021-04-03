Данилов анонсировал предстоящий указ Зеленского о вакцинации населения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о вакцинации населения Украины.

«Состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны (2 апреля – ИФ), и одним из ключевых вопросов на рассмотрении, а я бы хотел на это обратить внимание - рассматривался вопрос о вакцинации. У нас очень сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет указ президента, который отразит решение СНБО, касающееся вакцинации нашего населения», - заявил Данилов в эфире телеканала «Украина» вечером в пятницу, 2 апреля. При этом, детали решения СНБО его секретарь не раскрыл.

Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=850907072126813&ref=watch_permalink