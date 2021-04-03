Нормандский формат может быть изменён за счёт участия США – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что участие США, как члена ОБСЕ и гаранта Будапештского меморандума, возможно и приемлемо на уровне «Нормандского формата» и Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Продолжается публично - на уровне Украины - речь о том, что участие США (в переговорах по Донбассу – ИФ) является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях. Начиная с того, что США являются членом ОБСЕ, в том числе, донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Поэтому, на сегодняшний день, США, как участник Будапештского меморандума, а это и моральное, и юридическое их право, могут начинать работать как в «Нормандском формате», так и на уровне послов и координаторов Трёхсторонней контактной группы», - заявил Резников в эфире телеканала «Украина» вечером в пятницу, 2 апреля.

Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=850907072126813&ref=watch_permalin