Число заболевших COVID-19 в вооруженных силах США достигло почти 270 тыс

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США с начала пандемии составило 269,3 тыс., увеличившись за последний месяц на 7,5%, следует из данных Пентагона.

По последним сведениям на 2 апреля, с начала пандемии заболевание выявлено у почти 176 тыс. военнослужащих, около 49 тыс. гражданских служащих, 26,7 тыс. членов семей и более 17,7 тыс. сотрудников компаний - подрядчиков Пентагона. От коронавируса скончались 330 человек, в том числе 24 военнослужащих, 220 гражданских служащих, 11 членов семей и 75 подрядчиков.

При этом выздоровели более 254,5 тыс. человек, из которых около 168,9 тыс. являются военнослужащими. В настоящее время в госпиталях находится свыше 3,8 тыс. человек, 41% из которых являются военными.

На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в армии США - свыше 62 тыс. военнослужащих. В ВМС зафиксировано более 36 тыс. случаев заболевания COVID-19, в ВВС - почти 30 тыс., в Корпусе морской пехоты -около 21 тыс. и в Национальной гвардии - свыше 26 тыс. Выявлено также более тысячи зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.