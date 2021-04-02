Противодействовать пандемии коронавируса возможно только совместными усилиями - Разумков

Для эффективного противодействия COVID-19 в Украине необходимо объединить усилия центральной и местной власти, общества и СМИ, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Сегодня мы все должны занимать единую позицию о необходимости сотрудничать и понимать ответственность каждого. Я говорю и о себе, как о человеке, политике, председателе Верховной Рады, и о вас, как журналистах, и об обществе в целом », - сказал Разумков в пятницу в эфире телеканала «Наш».

Глава парламента подчеркнул, что вопрос борьбы с коронавирусом должен быть лишен политической составляющей. Он отметил, что депутатским фракциям и группам в Верховной Раде удается, отложив политику, принимать консенсусом и по сокращенной процедуре необходимые решения, связанные с противостоянием эпидемии.

«Должна быть быстрая реакция Кабинета Министров, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства финансов. Должно быть объединение усилий, как на уровне центра, так и регионов. Если каждый будет двигаться в своем направлении, это работать не будет», - отметил Разумков.

По его словам, только во взаимодействии центра и местных органов власти можно эффективно противостоять вызовам эпидемии.

Разумков также подчеркнул, что в вопросе соблюдения карантина необходима также ответственная позиция бизнеса и граждан.

«К сожалению, сегодня мы с вами наблюдаем, что карантин игнорируется. Часто и граждане не соблюдают элементарных требований, которые защитили бы, в первую очередь, их и их близких », - пояснил он.

По мнению Разумкова, важно признавать ошибки, которые были допущены в борьбе с COVID-19. Он добавив, что есть вопросы к коммуникационной стратегии вакцинации.

«Не надо пытаться переложить ответственность друг на друга. Потому что за таким «пинг-понгом» мы можем потерять самое главное, что есть в нашем государстве, - жизни людей », - подчеркнул председатель парламента.