События

22:26 02.04.2021

Противодействовать пандемии коронавируса возможно только совместными усилиями - Разумков

2 мин читать
Противодействовать пандемии коронавируса возможно только совместными усилиями - Разумков

Для эффективного противодействия COVID-19 в Украине  необходимо объединить усилия центральной и местной власти, общества и СМИ, считает председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

 «Сегодня мы все должны занимать единую позицию о необходимости сотрудничать и понимать ответственность каждого. Я говорю и о себе, как о человеке, политике, председателе Верховной Рады, и о вас, как журналистах, и об обществе в целом », - сказал Разумков в пятницу в эфире телеканала «Наш».

Глава парламента подчеркнул, что вопрос  борьбы с коронавирусом должен быть лишен политической составляющей.  Он отметил, что депутатским фракциям и группам в Верховной Раде удается, отложив политику, принимать консенсусом и по сокращенной процедуре необходимые решения, связанные с противостоянием эпидемии.

«Должна быть быстрая реакция Кабинета Министров, министерства здравоохранения, министерства образования, министерства финансов. Должно быть объединение усилий,  как на уровне центра, так и регионов. Если каждый будет двигаться  в своем направлении, это работать не будет», - отметил Разумков.

По его словам, только во взаимодействии центра и местных органов власти можно эффективно противостоять вызовам эпидемии.

Разумков  также подчеркнул,  что в вопросе соблюдения карантина необходима также ответственная позиция бизнеса и граждан.

«К сожалению, сегодня мы с вами наблюдаем, что карантин игнорируется. Часто и граждане не соблюдают элементарных требований, которые защитили бы, в первую очередь, их и их близких », - пояснил он.

По мнению Разумкова,  важно признавать ошибки, которые были допущены в борьбе с COVID-19. Он  добавив, что есть  вопросы  к коммуникационной стратегии вакцинации.

«Не надо пытаться переложить ответственность друг на друга. Потому что за таким «пинг-понгом» мы можем потерять самое главное, что есть в нашем государстве, - жизни людей », - подчеркнул председатель парламента.

 

Теги: #противодействие #коронавирус #разумков #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:11 02.04.2021
Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

21:21 02.04.2021
Глава НБУ подтвердил приоритет защиты национализации ПриватБанка и возврата средств обанкротившихся банков

Глава НБУ подтвердил приоритет защиты национализации ПриватБанка и возврата средств обанкротившихся банков

20:56 02.04.2021
Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

20:39 02.04.2021
Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

Кабмин отказался от запрета импорта газетной бумаги из РФ

20:32 02.04.2021
Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

Байден выразил поддержку прогрессу Украины в вопросе получения членства в НАТО - Зеленский

20:23 02.04.2021
США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины - Белый дом

США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины - Белый дом

20:03 02.04.2021
Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

19:54 02.04.2021
В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

19:33 02.04.2021
Зеленский: наша армия способна дать ответ кому угодно, и это усиливает наши позиции добиться мира дипломатическим путем

Зеленский: наша армия способна дать ответ кому угодно, и это усиливает наши позиции добиться мира дипломатическим путем

19:32 02.04.2021
СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

В Киевской области с 5 апреля усиливают карантинные ограничения - ОГА

США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

Совершивший наезд на полицейских у Капитолия в Вашингтоне скончался - СМИ

Мужчина с ножом врезался в полицейскую машину на въезде в вашингтонский Капитолий

СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине – Баканов

Экс-глава правления Правэкс-банка Кириченко покинул набсовет Ощадбанка

США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но проведут неофициальные консультации - источник

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

Хантер Байден не исключает, что к обнаружению компромата на его семью может быть причастна Россия

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

На территории заброшенного завода в Мариуполе обнаружили склад оружия

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА