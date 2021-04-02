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22:11 02.04.2021

Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

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Украина проинформировала Совбез ООН об обострении ситуации на Донбассе

Украинская делегация уведомила Совет безопасности ООН об агрессивных действиях России, в частности об обострении на линии соприкосновения на востоке Украины и наращивания военного присутствия РФ вблизи государственной границы, сообщает миссия Украины при ООН.

"Проинформировали партнеров-членов СБ ООН об обострении ситуации в сфере безопасности на Донбассе и наращивании военного присутствия РФ на оккупированных территориях и на границе с Украиной. Ценим их поддержку, уверены, что совместные усилия и давление на РФ позволят пресечь военное нагнетание", - говорится в сообщении миссии, опубликованном в Твиттере в пятницу вечером.

Источник: https://twitter.com/UKRinUN/status/1378028544459223043

Теги: #обострение #совбез #украина #оон
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