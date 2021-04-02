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21:57 02.04.2021

Совершивший наезд на полицейских у Капитолия в Вашингтоне скончался - СМИ

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Совершивший наезд на полицейских у Капитолия в Вашингтоне скончался - СМИ

Водитель, врезавшийся в полицейских у здания Капитолия в Вашингтоне, скончался после госпитализации, сообщают американские СМИ.

Мужчина получил ранения, когда стражи порядка открыли по нему огонь. Он был госпитализирован, его состояние оценивалось как критическое, и врачи не смогли спасти его жизнь.

По последним данным, ранее в пятницу неизвестный за рулем автомобиля протаранил заградительное сооружение у здания вашингтонского Капитолия в районе северного пропускного пункта.

Двое находившихся у заграждения полицейских получили травмы. Они отправлены в больницу.

Отмечается, что после наезда мужчина вышел из машины, держа в руках нож. Тогда полицейские открыли по нему огонь.

Теги: #сша #водитель #капитолий
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