Глава НБУ подтвердил приоритет защиты национализации ПриватБанка и возврата средств обанкротившихся банков

Глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко назвал приоритетом защиту национализации ПриватБанка (Киев) и возврат средств обанкротившихся банков в ответ на информацию в СМИ о расследовании правонарушений предполагаемо совершенных главой НБУ и его заместителями.

"Хочу подчеркнуть: для меня как председателя НБУ (я уверен как и для всех предыдущих руководителей регулятора) безусловный приоритет постоянный - защита интересов государства, обеспечение финстабильности, защита национализации ПриватБанка и возврат средств обанкротившихся банков", -- написал он в Facebook в пятницу вечером.

Он добавил, что совместно с командой НБУ он продолжит принимать все необходимые меры для успешной реализации этих задач.

Как сообщает сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР), сейчас продолжается следствие в отношении главы НБУ, его первого заместителя и одного из трех заместителей главы.

"Следственные органы ГБР, помимо прочего, осуществляющие досудебное расследование уголовных правонарушений, совершенных главой НБУ, его первым заместителем и заместителем. В рамках уголовных производств в настоящее время следователями Екатерине Рожковой о подозрении не сообщалось", - цитирует СМИ ответ ГБР на свой запрос.

В то же время инициатора расследования и имена лиц в отношении которых оно проводится в ГБР не называют.