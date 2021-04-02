Мужчина с ножом врезался в полицейскую машину на въезде в вашингтонский Капитолий

Полиция Капитолия США (USCP) сообщила, что мужчина за рулем автомобиля протаранил полицейский автомобиль на северном въезде на территорию этого тщательно охраняемого комплекса.

"USCP отреагировала на сообщения о том, что кто-то протаранил машину, в которой находились два сотрудника полиции, на северном пропускном пункте вдоль Конститьюшн-авеню", - говорится в сообщении капитолийской полиции в Твиттере.

После того, как он врезался в полицейский автомобиль, вооруженный ножом мужчина вышел из своей машины. Сотрудники сил безопасности открыли по нему огонь и ранили.

В итоге и напавший, и два полицейских, в машину которых он врезался, доставлены в больницу, отмечают американские СМИ.