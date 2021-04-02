События

21:02 02.04.2021

СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине – Баканов

2 мин читать
СБУ продолжает системную борьбу с контрабандой в Украине – Баканов

Служба безопасности Украины продолжает активную системную борьбу с контрабандой в Украине, в частности, именно по материалам СБУ будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят как юридические, так и физические лица, попавшие 2 апреля под санкции Совета национальной безопасности и обороны, заявил глава спецслужбы Иван Баканов.

"Служба безопасности прекрасно понимает насколько важна для государства является борьба с контрабандой. Именно поэтому мы уделяем ей особое внимание. И результаты работы это подтверждают. Так, в течение 2020-го и двух месяцев 2021 года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн. грн", - цитирует Баканова пресс-служба СБУ в Telegram.

Он отметил, что также по материалам СБУ было наложено более 138 млн штрафов, а нарушителям было доначислено более чем 2,7 млрд грн таможенных платежей.

"Мы наблюдаем ощутимый экономический эффект от деятельности СБУ по этому направлению", - подчеркнул глава спецслужбы.

Отмечается, что всего было уничтожено 3 организованных преступных группировки, которые занимались именно контрабандной деятельностью, начато 87 уголовных производств, а 52 человека осуждены.

"Среди резонансных примеров: пресечена деятельность преступной группы в Харьковской области, которая организовала масштабное поставки в РФ военной продукции отечественных оборонных предприятий для авиатехники; совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранителями из Франции, Польши и Словакии прекращена деятельность международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и контрабанде стероидов; обнаружено 7 крупных партий кокаина в порту "Южный" и другие", - сообщают в спецслужбе.

Там уточняют, что отдельное направление работы СБУ - противодействие коррупции именно на таможенной границе, поскольку "именно здесь в течение 2020-2021 годов СБУ открыла 82 досудебных расследования. 109 должностным лицам сообщено о подозрении, 20 - уже осуждены".

"Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием - это в первую очередь безопасность граждан", - резюмировал Баканов.

По данным издания "Зеркало недели", санкции СНБО коснулись 68 компаний, связанных с Вадимом Альпериным, Александром Чудаковым, Виктором Шерманом, Александром Кравченко, Владимиром Дидухом, Иваном Бокало, Валерием Пересоляком, Юрием Кушниром, Орестом Фирманюком и Александром Ериминчуком. Против них перечисленных граждан также были введены персональные санкции "за контрабандизм".

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) впервые в истории Украины вводит персональные санкции против десяти контрабандистов, которые, по данным спецслужб, являются "лидерами" в этой отрасли.

 

 

 

Теги: #сбу #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:47 02.04.2021
СБУ раскрыла схему по незаконному присвоению денег украинских инвесторов через фейкового международного брокера

СБУ раскрыла схему по незаконному присвоению денег украинских инвесторов через фейкового международного брокера

14:52 02.04.2021
СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

13:04 02.04.2021
Во Львовской области силовики изъяли контрафактные сигареты на 18 млн грн – прокуратура

Во Львовской области силовики изъяли контрафактные сигареты на 18 млн грн – прокуратура

11:21 02.04.2021
СБУ раскрыла сеть интернет-агитаторов, призывающих к нарушению территориальной целостности Украины

СБУ раскрыла сеть интернет-агитаторов, призывающих к нарушению территориальной целостности Украины

18:02 01.04.2021
Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

Чиновники Госгеокадастра незаконно вывели из госсобственности 700 тыс. га с/х земель из-за пробелов в кадастре и системе "Докпроф"

11:58 01.04.2021
СБУ раскрыла схему масштабного нелегального экспорта карпатской ели

СБУ раскрыла схему масштабного нелегального экспорта карпатской ели

09:22 01.04.2021
Изменения в закон об СБУ в целом могут быть приняты летом – замглавы комитета по нацбезопасности

Изменения в закон об СБУ в целом могут быть приняты летом – замглавы комитета по нацбезопасности

15:50 31.03.2021
Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

Сотни предпринимателей стали жертвами мошенничества, организованного уголовниками из колонии - СБУ

10:12 31.03.2021
СБУ привлекла к уголовной ответственности в 2020 году 40 человек за распространение антиукраинской пропаганды

СБУ привлекла к уголовной ответственности в 2020 году 40 человек за распространение антиукраинской пропаганды

18:06 30.03.2021
СБУ заблокировала работу сети ботоферм, которая финансировалась из РФ

СБУ заблокировала работу сети ботоферм, которая финансировалась из РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

В Киевской области с 5 апреля усиливают карантинные ограничения - ОГА

США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

Совершивший наезд на полицейских у Капитолия в Вашингтоне скончался - СМИ

Глава НБУ подтвердил приоритет защиты национализации ПриватБанка и возврата средств обанкротившихся банков

Мужчина с ножом врезался в полицейскую машину на въезде в вашингтонский Капитолий

Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

США обеспокоены российской "кампанией по дезинформации" по поводу событий на востоке Украины - Белый дом

Экс-глава правления Правэкс-банка Кириченко покинул набсовет Ощадбанка

Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но проведут неофициальные консультации - источник

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА