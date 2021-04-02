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20:56 02.04.2021

Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

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Вакцинированные американцы смогут путешествовать по США без тестирования и карантина

Прошедшие вакцинацию против коронавируса COVID-19 американцы смогут путешествовать внутри страны без тестирования и обязательной изоляции по прибытию в пункт назначения, сообщает Associated Press со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По информации агентства, вакцинированные люди смогут без ограничений путешествовать по территории страны, но соблюдение мер безопасности остается для них обязательным.

Иностранные туристы все равно должны будут проходить тестирование на COVID-19 до вылета в США и по прибытии в страну, отмечается в сообщении.

Всего за время пандемии в США выявлено более 31,2 млн случаев коронавируса, более 566 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Теги: #сша #поездки #коронавирус
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