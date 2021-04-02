Экс-глава правления Правэкс-банка Кириченко покинул набсовет Ощадбанка

Кабинет министров Украины прекратил полномочия члена набсовета государственного Ощадбанка Тараса Кириченко, который был введен в него по квоте правительства в декабре 2019 года.

Соответствующее распоряжение №268 от 1 апреля опубликовано на сайте правительства.

Кириченко, который возглавлял Правэкс-банк с мая 2013-го по 30 сентября 2019 года, не стал уточнять причины ухода из набсовета Ощадбанка, поблагодарив на своей странице Facebook коллег за совместную работу.