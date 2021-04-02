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20:03 02.04.2021

Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

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Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

Президент США Джо Байден призвал американцев продолжать бороться с пандемией коронавируса COVID-19 и не сводить на нет достигнутый прогресс.

"Количество случаев заражения снова растет. Вирус стал быстрее распространяться во многих районах, случаи с летальным исходом тоже растут в некоторых штатах. Я прошу вас не сводить на нет достигнутый прогресс", - заявил он в пятницу.

Байден отметил, что американцам необходимо "сохранять бдительность" для полной победы над коронавирусом, соблюдать рекомендации властей и по возможности - вакцинироваться.

Всего за время пандемии в США выявлено более 31,2 млн случаев коронавируса, более 566 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Теги: #президент #сша #борьба #коронавирус
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