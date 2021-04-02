США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но проведут неофициальные консультации - источник

США не будут официально участвовать во встрече совместной комиссии по иранской ядерной сделке, однако американская делегация прибудет в Вену для проведения неофициальных встреч, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник.

"Американцы в заседании участвовать не будут. Они не являются участниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - ИФ), это совместная комиссия. В нее входят только участники СВПД, а это только Россия, Китай, Англия, Франция, Германия и сам Иран. Американцев там пока нет", - сказал он "Интерфаксу" в пятницу.

Однако, сообщил собеседник агентства, "американская команда планирует прибыть в Вену, видимо, для проведения неофициальных консультаций".

"Прямых контактов между иранцами и американцами не будет. Иранцы к этому не готовы после того, как они натерпелись санкций", - сказал дипломат.

"Я думаю, американцы будут в одном помещении, иранцы - в другом. Даже, может быть, не в одном здании. Но в современных условиях есть масса возможностей доносить мнения другой стороны", - отметил он.

Он сообщил, что все участники СВПД, включая Иран, заранее согласились с составом участников встречи. "Это азбука протокола. Американцы с просьбой не обращались, комиссия таких решений не принимала. А иранцы прямо сказали, что они не видят необходимости в том, чтобы в очном порядке общаться с американцами", - подчеркнул собеседник агентства.

Прямых контактов между Тегераном и Вашингтоном на предстоящей встрече по иранской ядерной сделке не планируется, однако они могут потребоваться в будущем, заявил "Интерфаксу" близкий к переговорам дипломатический источник.

"Иранцы не готовы встречаться с американцами, они не видят в этом необходимости. Поэтому прямых контактов между ними не будет", - сказал он в пятницу "Интерфаксу".

Однако, по его словам, "дальнейшая проработка вопроса практического восстановления действия СВПД (совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы - ИФ) может показать, что на каком-то этапе такие прямые контакты были бы необходимы".

Как отметил собеседник агентства, "трудно через посредников договариваться по столь сложным и деликатным вопросам".

"Будущее покажет. Нельзя исключать, что потребность в очных контактах возникнет", - подчеркнул он.

Дипломат заверил, что "все участники СВПД готовы содействовать нахождению приемлемых решений". "Это займет не один день", - убежден он.

"Совместная комиссия вступает в какой-то новый этап, и методом проб и ошибок будет искать наилучшие пути для достижения единой стратегической цели, которая состоит в том, чтобы восстановить ядерную сделку в полном объеме", - добавил собеседник "Интерфакса".