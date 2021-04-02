Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

Десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы Украины были отстранены от работы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - отметил президент.

Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни.

"По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов - вследствие неэффективной работы таможни", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина будет продолжать активно бороться с контрабандой, поскольку она является "экономическим терроризмом".