События

19:40 02.04.2021

Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

1 мин читать
Десятки сотрудников украинской таможни в регионах отстранены от работы – Зеленский

Десятки сотрудников региональных управлений Государственной таможенной службы Украины были отстранены от работы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны в пятницу.

"Отстранены от работы десятки должностных лиц таможенных органов. А еще мы готовим законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования", - отметил президент.

Он уточнил, что причиной такого решения являются убытки, наносимые украинскому бюджету вследствие неэффективной работы таможни.

"По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов - вследствие неэффективной работы таможни", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина будет продолжать активно бороться с контрабандой, поскольку она является "экономическим терроризмом".

Теги: #президент #снбо #указ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:03 02.04.2021
Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

Байден просит соотечественников не сводить на нет достигнутый в борьбе против COVID-19 прогресс

19:36 02.04.2021
В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены – Зеленский

В собственность Украины возвращен нефтепровод "Самара-Западное направление", 400 км которого уничтожены – Зеленский

19:33 02.04.2021
Зеленский: наша армия способна дать ответ кому угодно, и это усиливает наши позиции добиться мира дипломатическим путем

Зеленский: наша армия способна дать ответ кому угодно, и это усиливает наши позиции добиться мира дипломатическим путем

19:32 02.04.2021
СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

СНБО вводит санкции против топ-10 контрабандистов Украины – Зеленский

16:45 02.04.2021
Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

14:05 02.04.2021
Заседание СНБО пройдет 2 апреля, подтвердил замглавы Офиса президента

Заседание СНБО пройдет 2 апреля, подтвердил замглавы Офиса президента

20:06 01.04.2021
Зеленский назначил новых членов НКЦБФР

Зеленский назначил новых членов НКЦБФР

08:48 31.03.2021
Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

Зеленский подписал указ о создании  Совета по вопросам развития профессионально-технического образования

01:03 31.03.2021
Зеленский подписал указ, одобряющий показатели оборонного заказа на 2021-2023 г.

Зеленский подписал указ, одобряющий показатели оборонного заказа на 2021-2023 г.

19:18 30.03.2021
Зеленский назвал принятие Радой закона о "налоговой амнистии" важным шагом к детенизации экономики

Зеленский назвал принятие Радой закона о "налоговой амнистии" важным шагом к детенизации экономики

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

В Киевской области с 5 апреля усиливают карантинные ограничения - ОГА

США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-глава правления Правэкс-банка Кириченко покинул набсовет Ощадбанка

В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

США не примут официального участия в венской встрече по иранскому атому, но проведут неофициальные консультации - источник

Хантер Байден не исключает, что к обнаружению компромата на его семью может быть причастна Россия

В Раде пока нет предложений от президента или Кабмина относительно введения ЧП из-за коронавируса

На территории заброшенного завода в Мариуполе обнаружили склад оружия

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

Кулеба обговорив із главою МЗС Великої Британії військову та дезінформаційну ескалацію з боку Росії

В Запорожье усиливают карантинные ограничения

Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА