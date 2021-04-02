Хантер Байден не исключает, что к обнаружению компромата на его семью может быть причастна Россия

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, не исключил, что российские спецслужбы могут быть причастны к истории с обнаружением ноутбука с компроматом на его семью, сообщают в пятницу американские СМИ.

"Может быть, это ноутбук, который у меня украли. А может быть, меня взломали. Может быть, это была... российская разведка", - сказал он в интервью CBS, полная версия которого будет показана в воскресенье, 4 апреля.

CBS отмечает, что, по словам собеседника, "он не знает, его ли это был ноутбук, но не исключает, что действительно его".

Перед американскими выборами президента 2020 года газета New York Post сообщила, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

Письма, опубликованные изданием, были взяты из ноутбука, якобы оставленного сыном Байдена в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.

Позднее Джон Рэтклифф, занимавший тогда пост директора Национальной разведки США, заявил, что информация на ноутбуке Байдена "не является частью какой-то российской дезинформационной кампании". Затем телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что ФБР не считает, что Россия замешана в публикации газетой New York Post писем Байдена.