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19:02 02.04.2021

На территории заброшенного завода в Мариуполе обнаружили склад оружия

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На территории заброшенного завода в Мариуполе обнаружили склад оружия

Оперативники управления стратегических расследований в Донецкой области Национальной полиции совместно с Департаментом военной контрразведки Службы безопасности Украины в пятницу, 2 апреля, обнаружили большой схрон оружия на территории заброшенных зданий "Азовмаш" в Мариуполе.

"Сегодня, 2 апреля, во время проверки информации было выявлено военные средства поражения. В результате при участии специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 тысяч патронов", – сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что по указанному факту следователи Мариупольского районного управления полиции начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

"Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Владелец заброшенного здания устанавливается, следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - резюмируют правоохранители.

Теги: #донецкая_область #оружие #правоохранители
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