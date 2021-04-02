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18:45 02.04.2021

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

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Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, пострадали двое бойцов ВСУ, гражданское лицо получило осколочное ранение – штаб ООС

Российские наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрела г.Красногоровка гражданское лицо получило осколочное ранение, также пострадали двое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 13 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка. В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", недалеко от населенного пункта Золотое-4 российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, а у Светлодарска и Новотошковского враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем", - сказано всводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку н.п. Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.

"Вследствие вражеских обстрелов, двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оперативно оказана необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают командования воинской части и представители ВСП. В районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получила осколочное ранение", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Теги: #всу #оос
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