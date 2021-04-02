В Запорожье усиливают карантинные ограничения

Из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19 в Запорожье с 3 апреля будет ужесточен карантин для недопущении коллапса в медицинской системе города.

По информации пресс-службы Запорожского городского совета, решение об усилении карантинных мероприятий 2 апреля принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ходе заседания комиссии отмечалась стремительная загруженность больничных коек в медучреждениях Запорожья, достигшей 82 процентов.

О необходимости введения дополнительных карантинных мер в Запорожье заявили медики.

Так, представители санитарной службы города отметили значительный рост заболевших короновирусной инфекцией - "если еще в конце февраля ежедневно фиксировалось около 60 заболевших, то по результатам минувшого дня – 450".

Решением Запорожской городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с субботы 3 апреля в Запорожье среди прочего запрещена работа сферы общественного питания с 20.00 до 6.00, а в выходные местные кафе и рестораны смогут работать только "на вынос".

Также введены запреты на проведение массовых мероприятий, кроме спортивных мероприятий без зрителей; работу кинотеатров , других учреждений культуры; спортивных залов и фитнес-центров; рынков и магазинов, кроме продовольственных; учащиеся старших классов будут переведены на дистанционное обучение.

На данное время Запорожская область остается в оранжевой зоне.

Ужесточение карантинных ограничений в Запорожье будет действовать до особого распоряжения местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.