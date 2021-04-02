Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

Продолжение расследования так называемых "пленок Деркача" было согласовано президентом Владимиром Зеленским в интересах экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации, бизнесмена Игоря Коломойского, заявила народный депутат Мария Ионова (фракции "Европейская Солидарность") во время брифинга.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности" в пятницу, нардеп отметила, что Государственное бюро расследований до сих пор продолжает расследование по заявлению нардепа Андрея Деркача, которого в США официально признали агентом Кремля. Как свидетельствуют обнародованные документы, речь идет о делу "ПриватБанка", национализацию которого Коломойский оспаривает в международных судах.

"10 февраля 2021 года, то есть через три месяца после выборов в США и через двадцать дней после инаугурации Байдена, ГБР обратилось в Киевский научно-исследовательского института судебных экспертиз с требованием провести экспертизу голосов пятого президента Порошенко и действующего президента США Байдена", - подчеркнула Ионова.

Она заявила, что 3 марта в министерстве юстиции дали санкцию на такую экспертизу, что "вряд ли могли не согласовывать это с Зеленским". Также по словам нардепа, следователей "интересует экспертиза разговора, где бы Байден требовал якобы от Порошенко национализации ПриватБанка".

"В такой экспертизе четко просматривается интерес Коломойского, которому эта экспертиза нужна именно для лондонского суда, где он оспаривает национализацию ПриватБанка. Напомню и о сопутствующем деле Суркиса, который требовал вернуть 350 млн долл., которые он незаконно вывел из ПриватБанка, когда узнал о его национализации", - отметила Ионова.

Она также заявила, что "ГБР давно находится под ручным управлением Офиса президента".

Как отметил адвокат Игорь Головань, следователь ГБР Дощенко, который был причастен к штурму Музея Гончара, продолжает активно сотрудничать с Деркачем, несмотря на санкции правительства США, наложенные на пророссийского политика.

"Он плодотворно сотрудничает с многолетним российским агентом. Какие-то дополнительные флешки следователь получает от Деркача и с этими дополнительными флешками он обращается к экспертного учреждения, пытаясь установить там наличие голоса Президента Соединенных Штатов Америки", - отметил Головань.

Он подчеркнул, что "имеются все признаки координации открытого российского агента и следователей Государственного бюро расследований, скоординировано сотрудничают и пытаются разрушить партнерские и союзнические отношения между США и Украиной".

"Мы видим, что ни одна санкция внутри нашей страны против Коломойского не применена. Сколько было заседаний СНБО, как уже было провозглашено борьбу с олигархами, но почему-то это не касается именно Коломойского. Так же Деркач под санкциями, а у нас эти уголовные дела не открыты. Мы видим, что Зеленский продолжает выбирать интересы Коломойского, а не государства Украина", - резюмировала Ионова.