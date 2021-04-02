События

17:03 02.04.2021

В Киевской области с 5 апреля усиливают карантинные ограничения - ОГА

2 мин читать
В Киевской области с 5 апреля усиливают карантинные ограничения - ОГА

На территории Киевской области в 5 по 9 апреля введут дополнительные противоэпидемические мероприятия, сообщил глава областной государственной администрации Василий Володин.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, надо приложить любые усилия для стабилизации ситуации. Мы видим, что напряженность положения дел варьируется в зависимости от территории. Поэтому высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных громадах ситуация также очень разная", - приводит слова Володина по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) пресс-служба ОГА.

Так, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской зависимости от эпидемического состояния:

- рекомендовать в зависимости от эпидсостояния на отдельных территориях приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

- разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%.

- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

"Еще раз подчеркиваю: каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать придерживаться санитарных норм. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз", - пояснил Володин.

Теги: #киевская_область #карантин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 02.04.2021
В Запорожье усиливают карантинные ограничения

В Запорожье усиливают карантинные ограничения

16:17 02.04.2021
В Винницкой области усиливают карантинные ограничения

В Винницкой области усиливают карантинные ограничения

15:17 02.04.2021
Кличко анонсировал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса в Киеве

Кличко анонсировал новые льготы и преференции для малого и среднего бизнеса в Киеве

13:44 02.04.2021
В Киеве будет выдано около 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте в период карантина – Кличко

В Киеве будет выдано около 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте в период карантина – Кличко

13:11 02.04.2021
В Запорожье с 3 апреля усиливаются карантинные ограничения - мэр

В Запорожье с 3 апреля усиливаются карантинные ограничения - мэр

12:41 02.04.2021
В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

12:21 02.04.2021
ЕБА опасается неравномерной и несправедливой выдачи пропусков в общественный транспорт в Киеве

ЕБА опасается неравномерной и несправедливой выдачи пропусков в общественный транспорт в Киеве

10:36 02.04.2021
В Британии могут ввести "светофорное" обозначение ситуации COVID-19 в разных странах для путешествий

В Британии могут ввести "светофорное" обозначение ситуации COVID-19 в разных странах для путешествий

10:22 02.04.2021
В Николаеве школы с 3 апреля полностью перейдут на дистанционное обучение, транспорт будет курсировать по часам - мэр

В Николаеве школы с 3 апреля полностью перейдут на дистанционное обучение, транспорт будет курсировать по часам - мэр

06:53 02.04.2021
Полтавская область с 3 апреля на две недели усиливает карантин

Полтавская область с 3 апреля на две недели усиливает карантин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

В Винницкой области усиливают карантинные ограничения

Из-за появления более агрессивных штаммов коронавирусов нужно вводить радикальные меры - Радуцкий

Дело о "взятке Злочевского" передано в суд - САП

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспертизу голосов Байдена и Порошенко согласовал Зеленский в интересах Коломойского - нардеп Ионова

США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

Украина готова всесторонне содействовать нынешнему паломничеству хасидов в Умань – посол Корнийчук

В Одессе в квартире многоэтажки произошел взрыв, пострадали 5 человек - ГСЧС

В Харькове при проверке "ковидных" больниц выявлены несоответствия между заявленными и фактическими данными

Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете "Искандер-М", заявляют в Баку

В Украине на выходные и в начале недели солнца будет немного, большая влажность воздуха, дождливо

Из-за ситуации в Суэцком канале задерживается доставка кислородных емкостей для "ковидных" больниц Харьковской области – замглавы обладминистрации

Из-за появления более агрессивных штаммов коронавирусов нужно вводить радикальные меры - Радуцкий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА