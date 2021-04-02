В Киевской области с 5 апреля усиливают карантинные ограничения - ОГА

На территории Киевской области в 5 по 9 апреля введут дополнительные противоэпидемические мероприятия, сообщил глава областной государственной администрации Василий Володин.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области сложная, надо приложить любые усилия для стабилизации ситуации. Мы видим, что напряженность положения дел варьируется в зависимости от территории. Поэтому высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных громадах ситуация также очень разная", - приводит слова Володина по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) пресс-служба ОГА.

Так, комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля отдельным территориям Киевской зависимости от эпидемического состояния:

- рекомендовать в зависимости от эпидсостояния на отдельных территориях приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;

- разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;

- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50%.

- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

"Еще раз подчеркиваю: каждая громада должна отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории. Прошу с пониманием относиться к принятым мерам и продолжать придерживаться санитарных норм. Благодаря этому мы сможем минимизировать дискомфорт наших жителей и уменьшить загруженность госпитальных баз", - пояснил Володин.