США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

США присоединяются к протесту Министерства иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму, заявило посольство США в Украине.

"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины в решительном протесте против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму. Как заявил Госсекретарь США Блинкен, оккупация Россией и усиление милитаризации Крыма угрожают глобальной безопасности мира", - указывается в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь на службу в Вооруженных силах РФ.