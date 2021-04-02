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16:58 02.04.2021

США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

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США протестуют против незаконной призывной кампании в Крыму - посольство

США присоединяются к протесту Министерства иностранных дел Украины против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму, заявило посольство США в Украине.

"Мы присоединяемся к Министерству иностранных дел Украины в решительном протесте против 12-й незаконной призывной кампании в Крыму. Как заявил Госсекретарь США Блинкен, оккупация Россией и усиление милитаризации Крыма угрожают глобальной безопасности мира", - указывается в сообщении посольства в Facebook в пятницу.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против совершения Российской Федерацией военного преступления - призыва граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь на службу в Вооруженных силах РФ.

 

Теги: #крым #сша #призыв
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