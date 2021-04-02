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16:36 02.04.2021

Украина готова всесторонне содействовать нынешнему паломничеству хасидов в Умань – посол Корнийчук

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Вопросы организации и особенностей паломничества хасидов в Умань в текущем году стали предметом онлайн встречи посла Украины в Израиле Евгений Корнийчука с президентом United Jewish Organizations Давидом Нидерманом и президентом Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натаном Бен Нуном. Об этом сообщает Посольство на своей странице в соцсети Facebook.

«Основной темой разговора были вопросы посещение могилы цадика Нахмана паломниками, которые приезжают в Умань во время празднования еврейского Нового года и других религиозных праздников со всего мира, в том числе из Израиля и США. Посол Корнийчук подчеркнул, что украинская сторона готова предоставлять всестороннего содействия в организации нынешнего паломничества хасидов с соблюдением правил безопасности в условиях мировой пандемии и требований украинского законодательства», - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы прохождения таможенных и пограничных процедур во время визита в Украину, а также сотрудничество с украинскими правоохранительными органами.

«Собеседники подтвердили готовность сотрудничать в направлениях, связанных с обустройством инфраструктуры города Умань и сохранением еврейских захоронений», - подчёркивает Посольство.

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