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16:45 02.04.2021

Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

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Руководителем Центра противодействия дезинформации назначена Полина Лысенко - указ

Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил Полину Лысенко руководителем Центра противодействия дезинформации, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий указ № 137/2021 опубликован на сайте главы государства 2 апреля.

"Назначить Лысенко Полину Александровну руководителем Центра противодействия дезинформации", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью корреспонденту "Интерфакс-Украина", "задачами центра является анализ гибридных информационных угроз и координация усилий всех государственных органов и представителей гражданского общества по противодействию дезинформации и вражеской пропаганде".

Он также подчеркнул, что "Центр будет тесно сотрудничать с международными партнерами Украины, и, в первую очередь, странами НАТО, которые уже имеют подобный опыт".

Как сообщается, 6 апреля Офис президента Украины запланировал провести две отдельные презентации Центра противодействия дезинформации для послов иностранных государств в Украине и для экспертов и представителей гражданского общества.

"Центр должен стать надежным щитом для граждан и государства от информационных атак, которые возникают как извне, так и внутри страны, и направлены на расшатывание государственных институтов и манипулирования общественным мнением", - цитирует пресс-служба новоназначенного руководителя Центра противодействия дезинформации Лысенко.

Полина Лысенко в 2015 году закончила магистратуру в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет степень магистра права.

До 2019 года училась в указанном вузе на аспирантуре. Кандидат юридических наук. В 2013 - 2015 годах работала в должности младшего юриста в частной юридической компании. С апреля 2015 до сентября 2019 занимала должность помощника первого заместителя директора Национального антикоррупционного бюро Украины. До марта 2020 занимала должность начальника департамента международно-правового сотрудничества и возвращения активов Офиса генерального прокурора. Также работала руководителем проекта по развитию судебной ветви власти и международного сотрудничества Офиса простых решений и результатов.

Имеет благодарность директора Федерального бюро расследований США за совместную успешную операцию Офиса Генерального прокурора и ФБР. С сентября 2020 занимает должность директора Департамента информационной политики и связей с общественностью АО "Укрзализниця".

Как сообщается, Центр противодействия дезинформации создан решением СНБО от 11 марта 2021, которое было введено в действие Указом Главы государства от 19 марта 2021 года.

Теги: #дезинфекция #указ #центр
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