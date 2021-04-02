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16:22 02.04.2021

В Харькове при проверке "ковидных" больниц выявлены несоответствия между заявленными и фактическими данными

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В Харькове при проверке "ковидных" больниц выявлены несоответствия между заявленными и фактическими данными

В Харькове в ходе проверки медучреждений, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, были выявлены несоответствие между заявленным и фактическим количеством коек для "ковидных" больных в двух городских больницах и в двух больницах "Укразлизныци".

"В больницах городских выявлено несоответствие в двух заведениях. 25-я больница - 238 коек вместо 250... и в больнице № 18 - 53 койки, фактически отведенные для госпитализации больных и готовое отделение для остальных заявленных, но сейчас идет отбор персонала. Когда будут укомплектованы бригады, больница будет соответствовать заявленному количеству -110 коек", - сообщила на брифинге в пятницу руководитель регионального отделения Национальной службы здравоохранения Украины (НСЗУ) в Харьковской области Виктория Милютина.

"Также есть определенное несоответствие больниц "Укрзализныци", №1 и №2. В первой больнице 130 коек фактически выделено и оказывает помощь, во второй больнице - 100 коек. А должно быть 300 и 400", - добавила она.

Она отметила, что комиссия, работавшая по распоряжению министра здравоохранения Максима Степанова, проверяла 13 медучреждений, расположенных в Харькове (5 городских, два ведомственных и 5 областных).

Комиссия проверяла соответствует ли заявленным данным количество коек в больницах, которые фактически выделены для госпитализации пациентов, количество коек, которые фактически обеспечены подачей кислорода (централизованной либо с помощью кислородных концентраторов), количество коек без кислорода, количество занятых коек из тех, что фактически обеспечены.

Теги: #коронавирус #харьков
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