Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете "Искандер-М", заявляют в Баку

В Баку настаивают, что обнаруженные в городе Шуша в Карабахе обломки принадлежат ракете "Искандер-М".

"Обломки находились на расстоянии 780 метров друг от друга. Недавнее расследование показало, что в направлении города Шуша была выпущена ракета "Искандер-М", - сказал начальник оперативного штаба Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов.

Его слова приводят азербайджанские СМИ.

Исмайлов добавил, что в ходе проверки специалистами ANAMA опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу "Искандер".

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, в Кремле не располагают информацией о том, откуда могла взяться ракета от этого комплекса, обломки которой якобы обнаружили азербайджанские военные.

В конце февраля в Минобороны России сообщили, что ни один из ракетных комплексов "Искандер" во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся.

Осенью прошлого года в Баку заявляли о применении армянскими силами во время конфликта в Нагорном Карабахе оперативного-тактического ракетного комплекса "Точка-У".

"Точка-У" - предшественник комплекса "Искандер-М".

Сообщалось, что Армения получила экспортный вариант российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

"Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км. Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. Комплекс стоит на вооружении ракетных бригад Сухопутных войск РФ.