Из-за появления более агрессивных штаммов коронавирусов нужно вводить радикальные меры - Радуцкий

Из-за появления более агрессивных штаммов коронавируса нужно вводить более радикальные карантинные меры, считает глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"К сожалению, адаптивными противоэпидемиологическими мерами, которые мы применяли последние полгода, нашествие штаммов коронавируса не сдержать. Другие страны уже ввели беспрецедентные общенациональные карантины. Считаю, что и в Украине пришло время для принятия более радикальных шагов с целью борьбы с вирусом", - написал он на своей странице в сети "Фейсбук" в пятницу.