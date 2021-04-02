Французского наркобарона задержали в Дубае

Полиция Дубая задержала наркобарона из Франции Муфида Бушиби по кличке "Призрак", незаконно ввозившего в Европу наркотики на миллионы долларов, сообщает в пятницу агентство WAM.

"Хотя у французских детективов была только фотография Бушиби двадцатилетней давности, наши оперативные группы смогли определить его местонахождение, проанализировав доступную информацию, фото- и видеоматериалы, и применив передовые технологии искусственного интеллекта, доступные в Центре анализа данных по уголовным делам", - приводит агентство слова сотрудника полиции Дубая Джамаля Салема аль-Джаллафа.

Бушиби находился в бегах на протяжении 10 лет, он использовал поддельные документы.

По данным следователей, наркобарон ввозил в Европу по 60 т наркотиков ежегодно, их оценочная стоимость составляла $82,6 млн.

В 2015 году суд Бордо заочно приговорил его к 20 годам тюрьмы.