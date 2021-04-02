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15:00 02.04.2021

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

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На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

Украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрела со стороны российских наемников на Донбассе в пятницу, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"Вследствие враждебных действий один воин из состава операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь", - говорится в сводке по состоянию на 12.00 пятницы.

Всего с начала текущих суток, по данным ведомства, зафиксировано семь случаев нарушения режима прекращения огня российскими наемниками, которые открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, с начала суток по 7.00 обстрелов на Донбассе не было, о пострадавших также не сообщалось. За минувшие сутки российские наемники открывали огонь 13 раз, ранения получили двое украинских военнослужащих.

Теги: #всу #оос #минобороны #раненый
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