СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области главаря террористической группы из так называемой "ЛНР", который причастен к подрыву моста через р. Северский Донец и убийству сотрудника СБУ.

"По данным предварительного следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к НВФ боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО. По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа", - сообщает пресс-центр СБУ.

Также было установлено, что террорист возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Мост позже был подорван участниками НВФ, которыми руководил подозреваемый.

Террорист покинул группировку из-за конфликта с главарями и из-за страха за собственную жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти.

Сотрудники СБУ в ходе спецоперации установили его местонахождение в Днепропетровской области.

Сейчас правоохранители сообщили боевику о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.