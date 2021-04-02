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14:41 02.04.2021

Минреинтеграции и "Укрзализныця" запустили социальную рекламу о минной опасности

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Минреинтеграции и "Укрзализныця" запустили социальную рекламу о минной опасности

Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и АО "Укрзализныця" запустили социальную рекламу о минной опасности.

"В течение апреля на мониторах вокзалов АО "Укрзализныця" будет осуществляться трансляция социального видеоролика "Не спеши! Будь внимательным!". Видеоролик был разработан Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с целью повышения осведомленности населения об опасности мин и взрывоопасных предметов в рамках проведения информационно-разъяснительной кампании, посвященной Международному дню просвещения по вопросам минной безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что видео будет транслироваться на станциях Киев-Пассажирский, Харьков-Пассажирский, Одесса-Главная, Днепр-Главный, Львов, Херсон, Николаев и Запорожье.

Кроме того, ролик будет транслироваться в течение июля 2021 года - в период летних каникул и путешествий школьников.

Согласно сообщению, в 2020 году было произведено более 30 тыс. единиц пособий в виде тематических раскрасок для детей 1-4 классов и дневников для учащихся 5-9 классов, направленных на обеспечение необходимого уровня знаний и практического обучения по вопросам минной безопасности. Также разработаны и изготовлены 8 тыс. учебных пособий - книг в виде комиксов для учащихся средней школы.

Также изготовлено и распространено 2 тыс 432 единицы предупредительных (маркировочных) знаков "Опасно мины!" для обозначения территорий вблизи контрольных пунктов въезда-выезда в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

Теги: #реклама #укрзализныця #мины #минреинтеграции
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Интерфакс-Украина
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