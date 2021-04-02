Полиция Донецкой области экстрадирует грузинского криминального авторитета

Полиция Донецкой области экстрадирует криминального авторитета, который находится в розыске в Грузии за мошенничество в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Более десяти лет назад гражданин Грузии, 1978 года рождения, совершил на территории своей страны мошеннические действия в особо крупных размерах. Скрываться от наказания за преступление человек решил на территории Украины. Между тем на родине 29 ноября 2011 ему было заочно вынесен судебный приговор - лишение свободы на 10 лет", - указывается в сообщении.

На территории Украины мужчина также совершил ряд преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных мотивов) Уголовного кодекса Украины. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы.

Отмечается, что в Украине злоумышленник имел криминальный авторитет среди этнических групп.

1 апреля 2021 года срок его заключения истек. После выхода из исправительной колонии он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного кодекса в связи с тем, что он находится в розыске на территории Грузии.

Сейчас к нему применен экстрадиционный арест для обеспечения передачи его грузинским компетентным органам для исполнения приговора суда.