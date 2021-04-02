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14:05 02.04.2021

Заседание СНБО пройдет 2 апреля, подтвердил замглавы Офиса президента

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Заседание СНБО пройдет 2 апреля, подтвердил замглавы Офиса президента

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится во второй половине дня 2 апреля, однако до начала заседания его тематика не будет раскрываться.

"Как вы видели по предыдущим неделям, нет от нас (Офиса президента – ИФ) анонсов относительно тем, которые будут рассматриваться на СНБО. Конкретных тем мы не называем до самого заседания, но могу сказать, что темами сегодняшнего заседания СНБО, как и во все предыдущие, будут о безопасности и наведению справедливости в стране", - сообщил он.

Как сообщалось, 19 марта СНБО ввела санкции против ряда бывших чиновников Украины, в частности, бывшего президента Украины Виктора Януковича, премьер-министра Николая Азарова, а также против 19 компаний, которые занимаются добычей полезных ископаемых.

 

Теги: #снбо #офис_президента
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