События

13:44 02.04.2021

В Киеве будет выдано около 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте в период карантина – Кличко

2 мин читать
В Киеве будет выдано около 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте в период карантина – Кличко

Власти Киева планируют, как и в 2020 году, выдать около 400 тыс. спецпропусков в общественный транспорт в период карантина, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Воспользоваться общественным транспортом из 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуски получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он уточнил, что количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов сокращаться не будет. Всего на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц общественного транспорта. Они работают с наполнением 50% от технической характеристики транспортного средства.

"Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам", - добавил Кличко.

Он уточнил, что порядок получения спецпропусков обнародован на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось, Европейская бизнес-ассоциация, опасаясь неравномерной выдачи спецпропусков в общественный транспорт Киева, и призвала сформировать четкие простые правила их получения. По ее данным, бизнес также опасается, что из-за нелегального рынка пропуска могут быть выданы "не по назначению" – их могут получить компании, работающие в тени, а не легальные предприниматели.

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые смогут пользоваться им только по спецпропускам.

Теги: #киев #кличко #карантин #спецпропуска #транспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:11 02.04.2021
В Запорожье с 3 апреля усиливаются карантинные ограничения - мэр

В Запорожье с 3 апреля усиливаются карантинные ограничения - мэр

12:42 02.04.2021
Кличко снова обратился к правительству с просьбой проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с Covid-19

Кличко снова обратился к правительству с просьбой проконтролировать прием ведомственными больницами пациентов с Covid-19

12:41 02.04.2021
В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

В Украине проходит опрос о влиянии карантина на деятельность малого и среднего бизнеса в сферах культуры, туризма и креативных индустрий

12:32 02.04.2021
В Киеве заполненность коек в коммунальных медучреждениях 81% - мэр

В Киеве заполненность коек в коммунальных медучреждениях 81% - мэр

12:21 02.04.2021
ЕБА опасается неравномерной и несправедливой выдачи пропусков в общественный транспорт в Киеве

ЕБА опасается неравномерной и несправедливой выдачи пропусков в общественный транспорт в Киеве

10:36 02.04.2021
В Британии могут ввести "светофорное" обозначение ситуации COVID-19 в разных странах для путешествий

В Британии могут ввести "светофорное" обозначение ситуации COVID-19 в разных странах для путешествий

10:22 02.04.2021
В Николаеве школы с 3 апреля полностью перейдут на дистанционное обучение, транспорт будет курсировать по часам - мэр

В Николаеве школы с 3 апреля полностью перейдут на дистанционное обучение, транспорт будет курсировать по часам - мэр

06:53 02.04.2021
Полтавская область с 3 апреля на две недели усиливает карантин

Полтавская область с 3 апреля на две недели усиливает карантин

18:20 01.04.2021
Болгария смягчает ограничения из-за коронавируса перед выборами

Болгария смягчает ограничения из-за коронавируса перед выборами

17:22 01.04.2021
Таиланд сократил до недели карантин для путешественников с прививкой от COVID-19

Таиланд сократил до недели карантин для путешественников с прививкой от COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

В Запорожье с 3 апреля усиливаются карантинные ограничения - мэр

Во Львовской области силовики изъяли контрафактные сигареты на 18 млн грн – прокуратура

На горе Поп Иван за ночь выпало до 15 см снега

Тупицкий не пришел в суд рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения, рассмотрение отложено на 7 апреля

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе ранен украинский военный – Минобороны

СБУ задержала террориста "ЛНР", причастного к подрыву моста через реку Северский Донец

Минреинтеграции и "Укрзализныця" запустили социальную рекламу о минной опасности

Полиция Донецкой области экстрадирует грузинского криминального авторитета

Полноценных международных поездок для украинцев до конца вакцинации не будет - Кулеба

Заседание СНБО пройдет 2 апреля, подтвердил замглавы Офиса президента

В ближайшие сутки в Украине сохранится прохладная погода

Суд в США запретил продажи "сатанинских" кроссовок под брендом Nike

Во Львовской области силовики изъяли контрафактные сигареты на 18 млн грн – прокуратура

Кабмин намерен запустить эксперимент по выдаче 10 видов лицензий через "Дию" – проект постановления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА