В Киеве будет выдано около 400 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте в период карантина – Кличко

Власти Киева планируют, как и в 2020 году, выдать около 400 тыс. спецпропусков в общественный транспорт в период карантина, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Воспользоваться общественным транспортом из 5 апреля можно будет исключительно при наличии спецпропуска. Подчеркиваю, спецпропуск - это не проездной билет. За проезд платить нужно. При этом необходимо иметь с собой спецпропуск и документ об удостоверении личности. Напомню, такие пропуски получат в первую очередь работники критической инфраструктуры города. Это - медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные", - рассказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Он уточнил, что количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов сокращаться не будет. Всего на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц общественного транспорта. Они работают с наполнением 50% от технической характеристики транспортного средства.

"Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам", - добавил Кличко.

Он уточнил, что порядок получения спецпропусков обнародован на сайте Киевской городской государственной администрации.

Как сообщалось, Европейская бизнес-ассоциация, опасаясь неравномерной выдачи спецпропусков в общественный транспорт Киева, и призвала сформировать четкие простые правила их получения. По ее данным, бизнес также опасается, что из-за нелегального рынка пропуска могут быть выданы "не по назначению" – их могут получить компании, работающие в тени, а не легальные предприниматели.

С 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые смогут пользоваться им только по спецпропускам.