В Запорожье с 3 апреля усиливаются карантинные ограничения - мэр

В Запорожье с субботы, 3 апреля, усиливаются карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил городской голова Владимир Буряк.

"Жесткость карантина вводится с субботы 3 апреля. Опережая ваши вопросы и претензии "нельзя было предупредить заранее?" отвечаю: вы все видите реальную статистику, следите за усилением карантина в других городах, медики также неоднократно предупреждали о надвигающейся угрозе. Если не введем локдаун мы сейчас - через некоторое время его введут на уровне государства. Но сегодняшние меры позволят принять больницам всех, чьи жизни под угрозой, для того чтобы они смогли быстрее вернуться к нормальной жизни", - написал Буряк в соцсети Facebook в пятницу.

Как сообщил мэр, с 3 апреля кафе и рестораны будут принимать клиентов только в будние дни с 6:00 до 20:00 с соблюдением всех карантинных норм. В субботу и воскресенье разрешена работа только на вынос.

В городе запрещается проведение массовых культурных, религиозных, образовательных, спортивных, социальных и других мероприятий. Спортивные залы и фитнес-центра закрываются для посетителей.

Работать будут только продовольственные рынки.

Запрещается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые работают в сфере торгово-бытового обслуживания, кроме субъектов хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадках, не менее 60% которых предназначены для торговли продуктами питания, медикаментами, топливом, средствами гигиены, бытовой химией.

Также продолжат работать операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные учреждения, АЗС, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

Более подробная информация об ограничениях будет обнародована в протоколе городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.