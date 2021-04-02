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13:04 02.04.2021

Во Львовской области силовики изъяли контрафактные сигареты на 18 млн грн – прокуратура

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Во Львовской области силовики изъяли контрафактные сигареты на 18 млн грн – прокуратура

Сотрудники Государственной фискальной службы и Службы безопасности Украины изъяли во Львовской области во время обысков 393 тысячи пачек сигарет, ввезенных контрабандой из Беларуси на общую сумму 18 млн грн.

"В ходе проведения 8 обысков в помещениях, где проводилась противоправная деятельность (склады и гаражи) и транспортных средствах на территории Львова и пригородов изъято около 393 тысяч пачек фальсифицированных табачных изделий иностранной и отечественной маркировки известных торговых марок ориентировочной стоимостью почти 18 млн грн", - сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры

По данным прокуратуры, схему ввоза контрабанды из Беларуси и сбыта табачного контрафакта организовали несколько жителей Львовской области. По данным следствия, занимались незаконной деятельностью последние полтора года и распространяли сигареты во Львовской и соседних областях.

Теги: #сигареты #львовская_область #контрабанда
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