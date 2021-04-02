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12:21 02.04.2021

ЕБА опасается неравномерной и несправедливой выдачи пропусков в общественный транспорт в Киеве

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ЕБА опасается неравномерной и несправедливой выдачи пропусков в общественный транспорт в Киеве

Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) опасается неравномерной выдачи специальных пропусков в общественный транспорт для сотрудников компаний и призывает Киев сформировать четкие простые правила их получения.

"Речь идет о пропусках, которые в прошлом году, к сожалению, выдавались неравномерно. Поэтому в этот раз нужно предусмотреть достаточное их количество, чтобы компании, которые действительно в них нуждаются, имели возможность их получить и обеспечить нормальную работу города", – говорится в сообщении ЕБА в пятницу.

Бизнес также опасается, что благодаря нелегальному рынку пропуска могут быть выданы "не по назначению" – их могут получить компании, работающие в тени, а не легальные предприниматели, пояснила ассоциация.

ЕБА подчеркнула, что бизнес настаивает на четких и простых правилах и порядке получения спецпропусков на транспорт, а также на контроле их легальности.

Помимо этого, остается много вопросов относительно того, какие именно предприятия будут отнесены к критической инфраструктуре, указано в сообщении.

"В этом контексте стоит понимать всю цепочку бизнесов, которые обеспечивают работу критической инфраструктуры. Например, для ритейла важна работа складов, охраны, клининга и так далее. Так что следует стратегически подходить к формированию этого списка", – отмечает ЕБА.

Бизнес-сообщество также обращается к органам местной власти, которые в случае отнесения области к "красной" зоне могут вводить дополнительные ограничения. В ЕБА подчеркивают, что ограничения должны быть логичными и реалистичными.

"Случаи странных регуляций уже имеют место быть", – отмечает ЕБА.

"Например, в Житомирской области, в городе Новоград-Волынский, в соответствии с ограничениями на время карантина закрытыми должны быть даже продуктовые магазины. Надеемся, это только странное стечение обстоятельств и таких ситуаций больше не будет", – указала ЕБА.

Как сообщалось, с 5 апреля в столице не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые смогут пользоваться им только по спецпропускам.

Теги: #транспорт #карантин #еба
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