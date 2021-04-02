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11:28 02.04.2021

Кабмин намерен запустить эксперимент по выдаче 10 видов лицензий через "Дию" – проект постановления

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Кабмин намерен запустить эксперимент по выдаче 10 видов лицензий через "Дию" – проект постановления

Кабинет министров намерен запустить в экспериментальном режиме лицензирование в электронной форме через портал "Дия", свидетельствует проект постановления на сайте Министерства экономики.

Согласно пояснительной записке к документу, для участия в экспериментальном проекте были избраны топ-10 лицензий, которые являются самыми распространенными.

Проект постановления, в частности, предлагает предоставлять разрешения в электронной форме через "Дию" на такие виды деятельности, как розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин), табачными изделиями, топливом, хранение топлива, посредничество в трудоустройстве заграницей, ведение туроператорской деятельности, разрешения на ветеринарную, медицинскую практики, работу в сфере дошкольного образования, а также лицензию на работу с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Как указано в проекте постановление, эксперимент должен продлиться с 1 мая 2021 года по 31 декабря 2023-го. При этом получение перечисленных лицензий в электронной форме предусматривается как альтернатива к подаче документов в бумажном виде, указано в документе.

Теги: #минэкономики #дия #лицензирование #кабмин
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