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10:51 02.04.2021

НАГС будет собирать информацию о количестве госслужащих мужчин в декрете и количестве госслужащих с инвалидностью

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НАГС будет собирать информацию о количестве госслужащих мужчин в декрете и количестве госслужащих с инвалидностью

Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) изменила форму отчетности о количественном и качественном составе государственных служащих.

Согласно сообщению пресс-службы Нацагенства госслужбы, ведомство обновило форму отчета о количественном и качественном составе государственных служащих, что позволит собирать дополнительные данные от государственных органов.

В частности, теперь НАГС будет собирать информацию о количестве государственных служащих мужчин в отпуске по уходу за ребенком, в том числе по категориям и подкатегориям должностей.

Кроме того, будут собираться данные о фактическом количестве госслужащих с инвалидностью, в том числе по категориям и подкатегориям должностей, а также о должностях госслужбы, которые выведены за штат и о предельной численности служащих.

Теги: #нагс #госслужащие
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