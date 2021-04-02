В АРМА отвергают обвинения в свой адрес и заявляют, что без изъятых в ходе обысков документов не могут работать

В Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) опровергают информацию о принятии ими незаконных решений о возвращении физическому лицу арестованных средств и заявляют о невозможности выполнения возложенных на нее задач после изъятия правоохранителями документов в ходе обысков в четверг.

"В ходе обысков в помещении центрального аппарата АРМА сотрудниками правоохранительных органов был изъят ряд документов, в частности, оригиналы договоров управления стратегическими активами, отсутствие которых в оригинале делает невозможным выполнение АРМА возложенных на нее законом задач. Эти документы не имеют никакого отношения к уголовному делу, в рамках которого проводились указанные следственные действия, цель их изъятия неизвестна и непонятна", - говорится в заявлении, опубликованном на странице АРМА в Facebook в пятницу.

В агентстве отмечают, что 1 апреля в их офисе и по месту жительства отдельных должностных лиц органа представители правоохранительных ведомств провели следственные действия в рамках расследования уголовного производства, касающегося возвращения физическому лицу арестованных средств в размере около $400 тыс на основании судебного решения, которое, по версии следствия, было поддельным.

"АРМА подробно объясняло порядок и основания своих действий по этому делу, публично заявляло о готовности предоставить правоохранительным органам все необходимые материалы, а также выражало заинтересованность в беспристрастном расследовании для выяснения реальной картины событий и круга злоумышленников. Во время проведения следственных действий сотрудники АРМА всесторонне сотрудничали с представителями уполномоченных структур, предоставляя правоохранителям все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - говорится в заявлении.

В Нацагентстве отмечают, что не принимали никаких незаконных решений о возвращении физическому лицу арестованных средств, а "действовали исключительно в рамках имеющихся полномочий". "АРМА и в дальнейшем готово содействовать расследованию соответствующего уголовного дела в пределах своей компетенции и надеется на установление и привлечение к ответственности лиц, на самом деле причастных к указанным незаконным действиям", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, в четверг ГБР совместно с СБУ провели обыски в помещениях АРМА, а также у руководства ведомства: и.о. главы АРМА Виталия Сигидина, его заместителя по вопросам управления активами Владимира Павленко и начальника управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили.

"Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более $400 тыс., которые были переданы в управление АРМА. Указанные лица на основании поддельных судебных решений безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, не имевших к ним никакого отношения", - сообщили в ГБР.

Предварительная квалификация правонарушения, по данным ведомства - завладение денежными средствами в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358, ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

В Офисе генпрокурора сообщили о проведении более 50 одновременных обысков в Киеве и Киевской области в этом деле и о завладении средствами в размере более $500 тыс.

"По данным следствия, участники организованной группы… в течение ноября-декабря 2020 завладели денежными средствами, признанными вещественными доказательствами по ряду уголовных производств и переданными в управление АРМА, на общую сумму более $500 тыс. путем их перечисления на основании поддельных судебных решений на банковские счета лиц, не являющихся участниками уголовного производства", - рассказали в ведомстве.

По словам народного депутата фракции "Слуга народа" Галины Янченко, еще ряд эпизодов "коррупционных махинаций" АРМА расследуются Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).